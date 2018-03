später lesen Lokalsport Leichtathleten des TSV Bayer organisieren neues Meeting 2018-03-11T20:13+0100 2018-03-12T00:00+0100

Das Bedauern in der Leichtathletik-Szene war groß, als nach 2009 das Aus für das renommierte "Bayer Meeting" kam. Doch jetzt bahnt sich ein Comeback an: Am 16. Juni veranstaltet der TSV Bayer 04 im Manforter Stadion ein internationales Sportfest mit vier Disziplinen. Für 2020 ist wieder ein komplettes Meeting angedacht.

