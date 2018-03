später lesen Mönchengladbach Bau von 20 Fahrradboxen am S-Bahnhof Lürrip beginnt FOTO: Bauch, Jana 2018-03-25T18:38+0200 2018-03-26T00:00+0200

Ab Mai können Pendler am S-Bahnhof Mönchengladbach-Lürrip ihre Fahrräder in insgesamt 20 Boxen mit elektronischem Schließsystem sicher deponieren. Die Tiefbauarbeiten beginnen nach Angaben der Stadtverwaltung in diesen Tagen. Ende April sollen die Fahrradboxen vom Hersteller geliefert werden, die Eröffnung ist für Mai angesetzt.

