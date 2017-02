später lesen NRW Polizei nimmt organisierte Einbrecherbande fest 2017-02-16T16:40+0100 2017-02-16T16:40+0100

Die Polizei hat am Mittwoch Mitglieder einer Einbrecherbande festgenommen. Die Bande soll für zahlreiche Einbrüche in Mönchengladbach, Viersen, Krefeld, Neuss, Heinsberg und anderen Städten in NRW verantwortlich sein.