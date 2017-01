später lesen Nach Rohrbruch in Moers Gehweg sackt ab - Straße zwischenzeitlich gesperrt FOTO: Christoph Reichwein FOTO: Christoph Reichwein Teilen

2017-01-23

Nach dem Bruch einer Fernwärmeleitung haben Polizei und Feuerwehr die Franz-Haniel-Straße in Moers am Montag für etwa zwei Stunden lang gesperrt. In Höhe des Baumarkts Hornbach war der Gehweg abgesackt.