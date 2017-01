Neuss: Genießertreff bringt Gaumen zum Staunen

1000 Gäste kamen gestern in die Stadthalle, um Aromen vieler Länder zu erleben. Von Simon Janssen

"Die Welt zu Gast bei Freunden" war das Motto der Fußballweltmeisterschaft, die 2006 in Deutschland ausgerichtet wurde. Ein wenig passt der Kerngedanke auch zum Genießertreff, der gestern Abend zum 15. Mal stattfand. Denn an den rund 30 Ständen in der Stadthalle gab es kulinarische Verlockungen aus vielen verschiedenen Ländern zu probieren. Egal ob portugiesische, italienische, japanische oder klassisch deutsche Küche.

In der Nähe des Eingangsbereichs gab es für die rund 1000 Besucher bereits die erste Neuheit zu entdecken - sogenanntes rheinisches Sushi vom Restaurant "ManThei". Das sind kleine Reisröllchen gefüllt mit geräucherter Blutwurst, "Himmel und Ähd" oder Gouda und Sellerie. Eine kulinarische Verbindung zwischen Japan und dem Rheinland.

"Die Gäste des Genießertreffs schätzen besonders die Auswahl und die Vielseitigkeit - also dass es keine einseitige Festlegung auf eine kulinarische Ausrichtung gib", sagt Jürgen Sturm, Geschäftsführer des Veranstalters Neuss Marketing.

Bei so einer großen Auswahl ist natürlich Taktik gefragt. Wo gehe ich zuerst hin? Was lasse ich diesmal aus? Fragen über Fragen, mit denen sich die Gäste zu Beginn beschäftigen mussten. Zur Orientierung gab's am Eingang Karten mit den unterschiedlichen Anbietern und ihren jeweiligen Speisen. So erfuhren die Schlemmer unter anderem, dass am Stand des Swissôtel Neuss/Düsseldorf Flanksteaks, bei "Raja's" Chicken-Curry, bei "Lareira Portugues" Gambas und frittierte Sardinen und beim kurzfristig hinzugekommenen "Fuchs und Gans" süße und herzhafte Crêpes serviert wurden. Zum ersten Mal mit dabei waren unter anderem das Klarissenkloster, das "Plokami" und "Die Olive" aus Kaarst.

Familie Tilmes ließ es gestern erstmal ruhig angehen und startete mit einem Apfel-Sellerie-Süppchen vom "Weingut" in den Abend. "Wir kommen jedes Jahr hier her. Es macht einfach Spaß, alles zu probieren", sagt Patrick Tilmes, der mit Ehefrau Christina und Sohn Maximilian (4) gekommen war.

Stammgäste sind beim Genießertreff keine Seltenheit. Das gibt Neuss Marketing entspannte Planungssicherheit: "Der Kartenvorverkauf beginnt ja immer im Dezember, darum ist es ein beliebtes Weihnachtsgeschenk", sagt der Geschäftsführer.

