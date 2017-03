später lesen Neuss Zur Earth Hour geht das Licht an städtischen Gebäuden aus 2017-03-21T18:45+0100 2017-03-22T00:00+0100

Die Stadt Neuss beteiligt sich am Samstag, 25. März, an der Klimaschutzaktion "Earth Hour" der Natur- und Umweltorganisation WWF ("World Wide Fund For Nature"). Während der Earth Hour wird an bekannten Bauwerken zwischen 20.30 und 21.30 Uhr das Licht ausgeschaltet, rund um den Globus nehmen Tausende Städte teil und hüllen bekannte Wahrzeichen wie zum Beispiel die Christusstatue in Rio de Janeiro in Dunkelheit. In Neuss wird eine Stunde lang die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden ausgeschaltet. Insgesamt haben mehr als 240 deutsche Städte ihre Teilnahme zugesagt. Bürgermeister Reiner Breuer appelliert zudem an Bürger, sich ebenfalls zu beteiligen und ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.