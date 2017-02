Lokalsport: Katastrophen-Start besiegelt Tischtennis-Pleite für TuS Lintorf

Der Verbandsligist verliert acht der ersten neun Partien und unterliegt am Ende 5:9. Der Turnerbund bleibt Dritter durch ein 9:3.

Mit einem achtbaren Ergebnis kehrte in der Tischtennis-Verbandsliga der abstiegsgefährdete TuS Lintorf von der Reise zum Tabellendritten TTC Union Mülheim zurück. Mit 5:9 unterlagen die Löwen, die als Vorletzter nun zwei Zähler Rückstand auf Borussia Düsseldorf auf dem Relegationsplatz haben. Am Samstag wollen sie nun unbedingt die Heimpartie gegen die DJK Holzbüttgen II gewinnen, um den Rückstand zum rettenden Ufer zu verringern.

Die Lintorfer hätten mit einem besseren Start ein noch besseres Ergebnis erreichen können, doch sie starteten katastrophal in die Partie. Benjamin Kley/Christoph Moschner (1:3), Jens Berger/Thomas Hohn (0:3) und Tobias Oster/ René Gasch (2:3) verloren die drei Eröffnungsdoppel. Als dann auch noch fünf der sechs Partien in der ersten Einzelrunde verloren gingen, stand es 1:8 aus Sicht der Lintorfer - und das Spiel war damit praktisch entschieden. Nur TuS-Spitzenspieler Benjamin Kley feierte mit einem 3:2 (6:11, 12:10, 11:9, 4:11, 12:10) über Rui Ramirez einen Sieg.

Die anschließende Siegesserie der Lintorfer kam dann zu spät: Sie gewannen die nächsten vier Partien und verkürzten auf 5:8. Kley setzte sich mit 3:2 (11:8, 12:10, 5:11, 14:16, 11:3) gegen Mülheims Spitzenspieler Jacek Szczawinski durch. Auch Moschner (3:1 gegen Rui Ramirez), Berger (3:2 gegen Brüger) und Hohn (3:2 gegen Cedric Ramirez) gewannen. Schließlich war Oster aber chancenlos gegen Daniel Deuble und unterlag mit 0:3 (8:11, 7:11, 4:11) - damit war die TuS-Niederlage perfekt.

Der Turnerbund Ratingen untermauert seine Position als Dritter in der Tischtennis-Landesliga durch einen starken 9:3-Erfolg beim TTC Dormagen. Spitzenreiter TTC Union hat zwar schon sechs Punkte Vorsprung vor den Ratingern und ist nicht mehr erreichbar, doch der TTC Union Mülheim II auf Relegationsplatz zwei ist mit nur einem Zähler mehr auf dem Konto noch in Reichweite. Doch auch der dritte Platz ist ein Riesenerfolg des Turnerbundes, der vor der Saison den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben hatte.

Souverän setzten sich die Ratinger beim Tabellensiebten in Dormagen durch. Nach den Doppeln führten sie mit 2:1 durch Erfolge von Thomas Fink/Tobias Verstappen (3:1 gegen Dominik Odelga/Mario Goebbels) und Mark Eichenberger/Marco Coenen (3:2 gegen Alexander Köpper/Georg Claus). Lediglich Grzegorz Sieracki/Daniel Feufel (1:3 gegen Daniel Odelga/David Teschner) hatten ihr Eröffnungsdoppel verloren.

In den Einzeln gab es dann nur noch zwei Niederlagen. Sieracki (2), Eichenberger (2), Verstappen, Feufel und Fink holten die weiteren Punkte für den zweiten Sieg in Serie. Am Samstag soll die Erfolgsserie weitergehen: Allerdings ist die Aufgabe gegen den TTSC Mülheim 71, der als Sechster nur vier Punkte weniger auf dem Konto hat, nicht einfach.

