später lesen Wettbewerb Astrid-Lindgren-Schule gestaltet das schönste Fahrrad FOTO: stadt / abz FOTO: stadt / abz 2017-07-04T17:57+0200 2017-07-05T00:00+0200

Die 43 bunt gestalteten Fahrräder von Schülern, die eigens für die Tour de France zu Dekozwecken kreiert wurden, haben in den letzten Wochen das Ratinger Stadtbild toll aufgepeppt. Die Siegerehrung der schönsten Räder nahm am Renntag Bürgermeister Klaus Pesch gemeinsam mit Tour-Koordinatorin Stephanie Engelhardt und Moderator Volker Boix vor. Die ersten Plätze - verbunden mit Zuschüssen für die Klassenkasse in Höhe von 300, 200 und 100 Euro - gingen an den Sieger Astrid-Lindgren-Schule in West, vertreten durch Silvia Schopshoff und Stefanie Neumann, gefolgt von der Ogata der Albert-Schweitzer-Schule und der Christian-Morgenstern-Schule aus Homberg.