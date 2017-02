später lesen Kreis Wesel Silvester in Köln: Rot-Grün enttäuscht die Frauen Union 2017-02-16T18:52+0100 2017-02-17T00:00+0100

Seit mehr als einem Jahr beschäftigte sich der Frauenausschuss im Landtag mit Konsequenzen aus den Ereignissen der Kölner Silvesternacht: Vier verschiedene Anträge wurden über zwölf Monate beraten. Schlussendlich scheiterte ein gemeinsamer Antrag jetzt an SPD und Grünen. Anika Zimmer, Vorsitzende der Frauen-Union (FU) der CDU Kreis Wesel ist darüber entrüstet. "Dass SPD und Grüne bei über 1200 vornehmlich von Frauen vorliegenden Anzeigen sich weigern, ein starkes Signal aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen in unser Land zu schicken, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten", sagte sie.