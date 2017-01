Nicole Mieth erhält an Tag 10 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" die wenigsten Zuschauerstimmen und muss das Dschungelcamp verlassen.

Nicole Mieths Abschied sorgt bei einigen Dschungelcamp-Kandidaten für pures Entsetzen: Hanka Rackwitz kann es nicht fassen, dass es nicht Alexander "Honey" Keen getroffen hat und Gina-Lisa Lohfink bricht nach Nicoles Aus in Tränen aus.

Im Dschungel war Schauspielerin ziemlich still gewesen. Die 26-jährige Schauspielerin war zuvor ein paar Jahre lang in der ARD-Soap "Verbotene Liebe" die Kim von Lahnstein zu sehen gewesen. Seit 2002 spielte Mieth in diversen Fernsehfilmen und -serien mit: Sie hatte Rollen in "Der letzte Zeuge", "Im Namen des Gesetzes", "Unser Charly", "Herzstolpern", "Sehnsucht nach Marielund", "Traumschiff" und "SOKO Köln".

FOTO: RTL

In der deutschen Ausgabe des Magazins "Playboy" war sie als Miss Februar zu bewundern.

Nach Nicoles Abschied können noch acht Promis auf den Titel Dschungelkönig oder Dschungelkönigin 2017 hoffen.