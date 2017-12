Unter den Kandidaten, die 2018 ins Dschungelcamp einziehen, gibt es einige, die Erfahrung mit Container-Shows mitbringen. So auch Kattia Vides, die bereits dem Bachelor schönen Augen gemacht hat - vergeblich.

Bachelor Sebastian Pannek wählte sie per Rose immerhin auf den vierten Platz. Doch dann war Schluss für Kattia Vides. Für ihr neues Projekt, das Dschungelcamp 2018, wird sich die 29-Jährige sicherlich höhere Ziele gesteckt haben.

In der Kuppelshow erlangte sie schnell Berühmtheit. Und zwar als Zicke, vor der man so weit wie möglich auf Abstand gehen sollte. Am Lagerfeuer, mitten im australischen Dschungel, wird dies jedoch für ihre Teammitglieder nicht leicht sein.

FOTO: MG RTL D / Arya Shirazi

Die Latina lebt und arbeitet in Kassel und ist eine selbsterklärte Sportskanone, was sie insbesondere auf Instagram der Öffentlichkeit kundtut. Besonders pikant: Offenbar war Kattia während ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor" noch mit ihrem Ex-Mann verheiratet. Erst unmittelbar vor den Dreharbeiten soll die Scheidung erfolgt sein.

Vor ihrem ersten Auftritt bei RTL soll Kattia Vides bei einem großen Medizinkonzern gearbeitet haben. Inzwischen soll sie als Dolmetscherin tätig sein.