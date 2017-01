Stichwort: Abschottung

Durch den Hadrianswall wollte der römische Kaiser sein Reich an der Grenze zwischen England und Schottland absichern. Und auch der 45. Präsident der USA möchte sich mit einer Mauer abschotten. Das Wort "Abschottung" kommt aber nicht vom stolzen Inselvolk, sondern aus der Nautik. Das Schott ist in der Schifffahrt ein Verschluss, mit dem das Eindringen von Wasser verhindert werden kann. Man muss nicht Wolfgang Petersens "Das Boot" gesehen haben, um zu wissen: Wenn die Schotten geschlossen werden müssen, gibt es ein Problem. Das hat auch Sigmar Gabriel erkannt: "Schotten dicht ist das Kommando eines Kapitäns auf einem sinkenden Schiff", sagte er im Bundestag mit Blick auf Donald Trump. Im Film folgt auf den Befehl von "Herr Kaleu" tatsächlich nie Jubel. Und in den USA? lukra

