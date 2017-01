Zahlreiche mexikanische Politiker haben sich empört über Donalds Trumps Anordnung zum Bau der Grenzmauer geäußert. Auch in den USA hat das Dekret des US-Präsidenten Proteste ausgelöst.

Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto verurteilte die Entscheidung Trumps, den Bau einer Grenzmauer anzuordnen. Er schrieb beim Kurznachrichtendienst Twitter: "Ich bedauere und verurteile die Entscheidung der Vereinigten Staaten, den Bau der Mauer voranzutreiben, die uns seit Jahren trennt, statt uns zu vereinen", erklärte er. Die mexikanische Opposition forderte von Nieto die Absage seines für kommende Woche geplanten Treffens mit Trump.

Lamento y repruebo la decisión de EE.UU de continuar la construcción de un muro que lejos de unirnos, nos divide. — Enrique Peña Nieto (@EPN) January 26, 2017

Unter anderem unter dem Hashtag #NOALMURO (Keine Mauer) machen Politiker und Bürger Mexikos ihrem Ärger über Trumps Pläne Luft: Die mögliche Präsidentschaftskandidatin für die Wahl 2018 und frühere Präsidenten-Gattin, Margarita Zavala von der konservativen Nationalen Aktionspartei (PAN), twitterte vor der Unterzeichnung des Dekrets, Trumps Ankündigung des Mauerbaus so kurz vor dem Treffen sei eine Beleidigung für Mexiko. "Der Besuch muss überdacht werden".

El muro de Trump es un monumento al odio y a la intolerancia. Es indigno de dos naciones libres y democráticas. Los mexicanos lo rechazamos. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) January 25, 2017

Später schrieb sie, "Trumps Mauer ist ein Denkmal für Hass und Intoleranz". Sie sei für zwei freie und demokratische Nationen unwürdig.

Mexikaner reagieren mit Stolz und Selbstbewusstsein

Mit Nationalstolz und selbstbewusst reagierte der frühere Präsident Mexikos, Vicente Fox Quesada. Er richtete seine Botschaft, dass Mexiko sicher nicht für die Mauer zahlen werde, an Trumps Sprecher Sean Spicer: "Mexico is not going to pay for that fucking wall."

Sean Spicer, I've said this to @realDonaldTrump and now I'll tell you: Mexico is not going to pay for that fucking wall. #FuckingWall — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 25, 2017

Armando Ríos Piter, Senator der linksbürgerlichen Demokratischen Revolutionspartei (PRD) forderte die Absage des Präsidentenbesuchs wegen dieses "feindlichen Aktes". Auch Hugo Eric Flores Cervantes, stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei der sozialen Begegnung (PES), fordert in einem bei Twitter veröffentlichtem Video den Außenminister Luis Videgaray Caso auf, seinen geplanten Besuch in den USA abzusagen. Peña Nietos Sprecher äußerte sich zunächst nicht. Der Besuch ist für Dienstag geplant.

En @PESoficialPPN le pedimos al Ejecutivo Federal @EPN y al canciller @LVidegaray cancelar su próxima gira de trabajo a EEUU.#NOALMURO 👎 pic.twitter.com/gL55jMonTM — Hugo Eric Flores (@hugoericflores) January 26, 2017

Der einstige Bürgermeister von Mexiko-Stadt, Andrés Manuel, warf Trump vor, die Mauer sei ein Widerspruch zur Freiheitsstatue. Mexiko werde vor internationale Gerichte ziehen. "Es lebe die Brüderlichkeit", twitterte er.

Presidente Trump: su muro nos agrede y deja la Estatua de la Libertad como leyenda. Iremos a tribunales internacionales. Viva la fraternidad — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2017

Dekret für schärfere Einreise-Regeln erwartet

In New York protestierten mehr als tausend Menschen gegen die Einwanderungspolitik Trumps. Die Demonstranten versammelten sich am Abend im Washington Square Park im Süden von Manhattan und skandierten: "Kein Verbot. Keine Mauer! New York ist für alle." Auf zahlreichen Plakaten wurde zur Verteidigung von Minderheitenrechten, insbesondere zum Schutz von Muslimen, aufgerufen und die weitere Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Bürgerkriegsland Syrien gefordert.

Am Donnerstag könnte US-Medienberichten zufolge ein weiteres Dekret folgen, das die Einreise für Flüchtlinge und Visumsträger aus den Ländern Irak, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen einschränken würde.

Die Bürgerrechtsorganisation ACLU bezeichnete Trumps Grenzmauer-Pläne als "Fantasma", das von "rassischer und ethnischer Voreingenommenheit genährt wird, die die amerikanische Tradition des Schutzes für verletzliche Migranten in Misskredit bringt". Der demokratische Abgeordnete im Repräsentantenhaus, Luis Gutiérrez, bedauerte, dass der neue US-Präsident die "Ängste ausnutzt", statt eine "überdachte Politik" anzubieten.

(rent/AFP)