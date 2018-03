später lesen Russischer Präsident plaudert Merkel schickt Putin hin und wieder deutsches Bier FOTO: rtr, EI/MDP FOTO: rtr, EI/MDP 2018-03-11T16:48+0100 2018-03-11T16:48+0100

Der russische Präsident Wladimir Putin wird von Bundeskanzlerin Angela Merkel gelegentlich mit deutschem Bier versorgt. Das sagt Putin in einem Porträtfilm zur Präsidentenwahl am 18. März, der am Sonntag online gestellt wurde.