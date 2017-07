später lesen G20-Gipfel De Maizière kündigt hartes Durchgreifen an FOTO: dpa, mkx tba lof FOTO: dpa, mkx tba lof 2017-07-02T11:58+0200 2017-07-02T11:58+0200

In wenigen Tagen beginnt der G20-Gipfel in Hamburg. Sollte es zu Ausschreitungen kommen, kündigt Bundesinnenminister Thomas de Maizière ein hartes Vorgehen der Polizei an: "Gewalt muss im Kein erstickt werden."