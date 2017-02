Gerhard Schröders Auftritt im Bundestag

Geschichte Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) stellte die Agenda 2010 ("zwanzig-zehn") in einer Regierungserklärung am 14. März 2003 im Bundestag vor. Schröder drohte während der Beratungen in Parlament und Partei mehrmals mit Rücktritt, sollte die Reform scheitern.

Ziel Ein Satz aus Schröders Rede schrieb Geschichte: "Wir werden die Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen."