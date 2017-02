Griechenland hat innerhalb der vergangenen vier Jahre nur rund 8700 Asylanträge bewilligt. Das belegen aktuelle Zahlen der griechischen Asylbehörde.

Die Bearbeitung von Asylanträgen in Griechenland kommt nur sehr langsam voran. Neben der geringen Zahl an bewilligten Asylanträgen wurden auf Grundlage des Flüchtlingspakts zwischen der EU und der Türkei seit April 2016 lediglich rund 850 Menschen abgewiesen und zurück in die Türkei geschickt. Schuld am langsamen Vorankommen sei Personalmangel, berichten griechische Medien.

Chaotische Zustände auf griechischen Inseln

Vor allem auf den griechischen Inseln in der Ostägäis führen die langen Bearbeitungszeiten zu chaotischen Zuständen. Dort warten nach Angaben des Flüchtlingskrisenstabs derzeit rund 15.000 Flüchtlinge und Migranten auf die Bearbeitung ihrer Anträge. Täglich setzen Dutzende weitere Menschen illegal von der Türkei nach Griechenland über - von Dienstag auf Mittwoch waren es 76.

Die Auffanglager der Inseln sind für so viele Menschen nicht ausgelegt und längst überfüllt. Eine Besserung der Lage ist angesichts des zwar geringen, aber steten Zustroms neuer Antragssteller und der langsamen Bearbeitungszeit der Anträge nicht in Sicht.

(maxk/dpa)