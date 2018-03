später lesen Düsseldorf Groschek gibt Vorsitz der NRW-SPD vorzeitig ab 2018-03-16T21:13+0100 2018-03-17T09:31+0100

SPD-Landeschef Michael Groschek macht den Weg für eine personelle Erneuerung an der Parteispitze frei. "Die Brücke des Übergangs ist gebaut, jetzt beginnt eine neue Phase", sagte Groschek gestern Abend am Rande einer Sitzung des Landesvorstands. Er kündigte an, nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren. Der für Ende September geplante Landesparteitag soll auf den 23. Juni vorgezogen werden, bestätigte Groschek. Zu diesem Zeitpunkt soll der gesamte Landesvorstand neu gewählt werden. Einige Genossen hätten schon signalisiert, dass sie nicht wieder antreten wollten, sagte Groschek. Dem Vernehmen nach soll auch die Essener Parteivize Britta Altenkamp darunter sein.