später lesen Badminton Olympiasieger Lin Dan meldet für German Open Teilen

Twittern





2017-01-04T15:24+0100 2017-01-04T15:24+0100

Chinas Badminton-Olympiasieger Lin Dan wird auch in diesem Jahr an den German Open teilnehmen. Nach Angaben des Deutschen Badminton-Verbandes vom Mittwoch ist der 33-Jährige für das Turnier vom 28. Februar bis 5. März in Mülheim an der Ruhr gemeldet. Er war bei den Spielen 2008 in Peking und 2012 in London Gewinner von olympischem Einzel-Gold. Die German Open gewann der fünfmalige Weltmeister 2004, 2005, 2007, 2011, 2012 und 2016.