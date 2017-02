später lesen Tischtennis Ovtcharov und Damen-Duo in Doha-Achtelfinals 2017-02-23T19:40+0100 2017-02-23T19:40+0100

Der zweimalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) hat bei den Qatar Open in Doha als einziger Deutscher das Achtelfinale erreicht. Nach seinem 4:1-Sieg im Auftaktmatch gegen den Hongkong-Chinesen Jiang Tianyi trifft der Olympia-Dritte von 2012 am Freitag auf den Japaner Masaki Yoshida oder den Südkoreaner Jeong Youngsik. Ovtcharovs Teamkollegen Steffen Mengel, Ricardo Walter (beide Bergneustadt) und Ruwen Filus (Fulda) schieden in der ersten Runde aus. Bei den Damen zogen die Team-Europameisterinnen Han Ying (Tarnbrzeg) und Shan Xiaona (Berlin) ebenfalls in die Runde der besten 16 ein. Außer den beiden gebürtigen Chinesinnen schlagen keine deutschen Spielerinnen in dem Wüstenstaat auf.