Ohne Vier zur Medaille Verjüngtes Badminton-Team hofft auf EM-Coup

2017-02-13T08:44+0100 2017-02-13T08:44+0100

Vier Olympia-Teilnehmer von Rio haben ihre Karrieren beendet, und doch hofft die deutsche Badminton-Nationalmannschaft bei der Team-EM im polnischen Lubin auf die vierte Medaille nacheinander. Rekordmeister Marc Zwiebler (Bischmisheim) führt die junge Auswahl in den Gruppenspielen gegen die Schweiz (Mittwoch, 14.30 Uhr) und die Niederlande (Donnerstag, 19.00 Uhr) an. Der frühere Einzel-Europameister ist allerdings nicht automatisch gesetzt, ebenfalls im Kader steht Fabian Roth (Refrath), der Zwiebler zuletzt bei der DM in Bielfeld entthront hatte. Nicht mehr dabei sind dagegen die ehemalige EM-Dritte Karin Schnaase sowie die Doppel- und Mixed-Spezialisten Birgit Overzier, Michael Fuchs und Johannes Schöttler, die nach den Olympischen Spielen aus der Nationalmannschaft zurückgetreten waren. "Wir hoffen, dass die Jüngeren relativ schnell in die Fußstapfen der erfahrenen Spieler treten", sagte Sportdirektor Martin Kranitz.