später lesen Krefeld Pinguine Der Anfang vom Ende? FOTO: T.L./samla 2017-02-26T22:07+0100 2017-02-27T00:00+0100

Die Krefeld Pinguine sind am Tiefpunkt ihrer 23-jährigen DEL-Geschichte angekommen. Noch nie stand das Gründungsmitglied der höchsten deutschen Eishockey-Liga am Ende einer Hauptrunde auf dem letzten Tabellenplatz. Noch nie kassierten sie so viele Gegentreffer, noch nie trafen sie so wenig ins gegnerische Tor. Von H.-G. Schoofs