Ecclestone gibt sich selbstkritisch "Wir haben nicht die entsprechende Show geliefert"

Bernie Ecclestone (86) hat sich selbstkritisch über seine Zeit an der Spitze der Formel 1 geäußert. "Ich habe zu hohe Rechnungen gestellt für das, was wir angeboten haben", sagte der abgesetzte Chefpromoter am Rande des Grand Prix von Bahrain (Sonntag, 17.00 Uhr/RTL und Sky).