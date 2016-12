Bundesligist 1. FC Köln hat vor dem rheinischen Derby gegen Bayer Leverkusen große personelle Sorgen. Dem Team von Trainer Peter Stöger droht am Mittwoch (20 Uhr/Live-Ticker) nun auch der Ausfall von Angreifer Sehrou Guirassy.

Den 20 Jahre alten Franzosen plagen seit dem 1:1 am Samstag in Bremen muskuläre Probleme, wie Stöger am Dienstag erläuterte.

"Dennoch haben wir eine schlagkräftige Truppe. Das wird auch gegen Leverkusen so sein", sagte Stöger. Die langzeitverletzten Profis Timo Horn, Dominic Maroh, Matthias Lehmann, Marcel Risse und Leonardo Bittencourt fehlen ohnehin. Marco Höger ist gesperrt.

"Wir haben die Gelegenheit, uns auf sieben Punkte von Bayer abzusetzen. Das hat man in Köln schon länger nicht mehr erlebt", bemerkte der 50 Jahre alte Österreicher Stöger zur Tabellensituation. Vor dem 16. und letzten Spieltag des Jahres beträgt der Abstand zwischen dem FC und dem Champions-League-Achtelfinalisten vier Zähler. Dennoch billigte Stöger dem Konkurrenten "enormes Potenzial" zu. "Wir müssen schauen, dass sie das nicht alles abrufen."

(dpa)