Bayer Leverkusen hat die Aufholjagd in der Bundesliga mit einem 3:1 (2:1)-Erfolg gegen Hertha BSC Berlin erfolgreich gestartet. Hakan Calhanoglu erzielte seinen ersten Bundesliga-Doppelpack und brach zudem den Elfmeter-Fluch. Von Sebastian Bergmann

Als Schiedsrichter Tobias Stieler auf den Elfmeterpunkt zeigte, stellten sich viele Fans von Bayer Leverkusen nur eine Frage: Wer traut sich wohl jetzt? Vier Mal war die Werkself zuvor in der Bundesliga vom Punkt in Serie gescheitert. Keine einfache Ausgangslage also für den Schützen. Schließlich nahm Hakan Calhanoglu, der sich selbst bereits in die Liste der Fehlschützen eingetragen hatte, seinen Mut zusammen, legte sich den Ball zurecht – und verwandelte eiskalt ins untere linke Toreck. Berlins Schlussmann Rune Jarstein war ohne Chance. Am Ende siegte Leverkusen verdient mit 3:1 (2:1) gegen Hertha BSC.

"Das war sehr erleichternd", sagte der 22-jährige Torschütze anschließend. "Aber ich weiß, dass ich schießen kann. Es war wichtig, mal wieder zu Hause zu gewinnen." Für die restliche Saison kennt der 26-fache türkische Nationalspieler nur ein Ziel: "Wir wollen in die Königsklasse." Auch Leverkusens Trainer Roger Schmidt gestand, dass ihm nach Calhanoglus Elfmetertor "ein Stein vom Herzen" gefallen sei. "Hakan ist unser bester Schütze. Aber es war schon bemerkenswert, dass er sich wieder der Aufgabe gestellt hat. Er hat die Nervenprobe bestanden", sagte der 49-Jährige.

Vor 26.904 Zuschauern, auf dessen Unterstützung die Leverkusener wegen eines Fan-Protests überwiegend verzichten mussten, nutzte die Werkself gleich ihre erste gute Chance der Partie, um in Führung zu gehen. Abwehrchef Ömer Toprak, der den Verein im Sommer wohl in Richtung Dortmund verlassen wird, schaltete nach einem Freistoß von Calhanoglu am schnellsten und traf aus kurzer Distanz zum 1:0 (12.). Leverkusen, bei denen Karim Bellarabi nach überstandener Muskelverletzung erstmals wieder in der Startelf stand, hatte zu Beginn leichte Vorteile, spielte sich aber wenige Chancen heraus.

FOTO: ap, mm

Nachdem Berlins Marvin Plattenhardt den Ball nach einer Rettungsaktion unglücklich mit der Hand abwehrte, nutzte Calhanoglu die Gelegenheit und erhöhte durch besagten Elfmeter auf 2:0 für die Gastgeber (36.). Berlin, das auf dem dritten Tabellenplatz überwintert, am Sonntag aber kaum gute Aktionen hatte, kam zwar noch vor dem Seitenwechsel durch Valentin Stocker (45.) zum Anschluss. Doch nach der Pause dominierten die Hausherren wieder das Geschehen auf dem Platz.

Da der Werksklub es jedoch zunächst verpasste, für die Entscheidung zu sorgen, blieb es bis zur Schlussphase spannend. Bedanken durfte sich Bayer schließlich bei seinem Torwart Bernd Leno, der mit einer starken Parade ein beinahe sicheren Treffer von Berlins Kapitän Vedad Ibisevic verhinderte (73.). Den Schlusspunkt setzte dann wieder der Mann des Tages. Nach toller Vorarbeit durch Kevin Kampl versenkte Hakan Calhanoglu den Ball per Volleyschuss im Netz (88.) - und bescherte seinem Verein den ersten Bundesliga-Heimsieg seit Anfang November gegen Darmstadt.

Für den ehemaligen Hamburger bedeutete der zweite Treffer des Tages zudem eine Premiere: Es war sein erster Doppelpack in 110 Bundesliga-Partien. "Das war das erste Mal für mich. Ein komisches, aber auch ein gutes Gefühl", sagte er. Beim nächsten Bayer-Elfmeter dürfte sich die Frage, wer schießt, wohl nicht mehr stellen.