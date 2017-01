Minustemperaturen, Schnee und Nebel – für einen Borussen brachte der Dienstag zumindest innerlich etwas Sonnenschein. 81 Tage, nachdem er sich beim Auswärtsspiel in Berlin zahlreiche Bänder im Knöchel gerissen hat, ist Patrick Herrmann wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Von Jannik Sorgatz

"Ich bin nicht so lange ausgefallen wie mit dem Kreuzbandriss. Aber es ist eben ein besonderes Gefühl, gerade mit einem neuen Trainer", sagte er. Das Spiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Live-Ticker) komme noch zu früh, aber der 25-Jährige ist guter Dinge.

"Letzte Woche haben wir unten im Fitnessraum schon voll durchgepowert. Ich konnte zum Glück auch die ganze Zeit etwas machen, selbst mit dem Spezialschuh Fahrrad fahren", sagte Herrmann. Jetzt gilt es, sich wieder heranzutasten. Da kamen ihm die Inhalte der kurzen Vormittagseinheit zugute: Dieter Hecking ließ ohne Gegner den Spielaufbau üben, mit Herrmann als Flügelflitzer. "Die langen Bälle über die Abwehr in die Schnittstelle sind natürlich genau mein Stil", sagte er.

Noch nicht so weit ist Nico Elvedi, der aufgrund einer Knochenhautreizung im Bereich des Schambeins das Trainingslager in Marbella verpasst hatte. Er trainierte am Dienstag individuell mit Andy Bluhm. "Bei den schnellen Schritten habe ich noch ein paar Schmerzen. Wir müssen mal schauen. Wann ich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen werde, kann ich noch nicht sagen", sagte Elvedi.

Sorgen um seine sportlichen Perspektiven macht sich der Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten in der ersten Saisonhälfte aber nicht. "Es ist schon blöd, wenn ein neuer Trainer kommt und du verletzt bist. Aber ich habe eine gute Vorrunde gespielt und der Trainer weiß, was ich kann", sagte Elvedi.

Gar nicht dabei war Timothée Kolodziejczak. Der Winter-Zugang hat einen grippalen Infekt. Dafür übten Josip Drmic und Fabian Johnson, die am Samstag in Darmstadt noch gepasst hatten, mit der Mannschaft. Im Aufbautraining befinden sich Tobias Strobl, Ibrahima Traoré, Mamadou Doucouré und Marvin Schulz. Auch nach Herrmanns Rückkehr ist die Verletztenliste also lang.