Bundesliga FCA bangt um Torjäger Finnbogason 2017-11-02

Bundesligist FC Augsburg bangt vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Live-Ticker) gegen Bayer Leverkusen um den Einsatz von Torjäger Alfred Finnbogason. Den 28 Jahre alte Isländer plagen Adduktorenprobleme. Finnbogason, der bereits fünf Saisontore erzielt hat, werde am Freitag zwar wieder ins Training einsteigen, sagte Trainer Manuel Baum, "wir wollen bei ihm aber kein Risiko eingehen". Fraglich ist auch der Einsatz von Jan Moravek. Der Mittelfeldspieler sei "leicht angeschlagen. Für das Spiel wird es aber knapp". Ausfallen wird weiterhin Sergio Cordova, der nach einem Außenbandriss im Sprunggelenk aber immerhin wieder trainiert, und Martin Hinteregger. Der Österreicher hatte sich vor zwei Wochen einer Operation am Sprunggelenk unterzogen und sollte eigentlich in diesem Jahr nicht mehr spielen. Jetzt sagte er aber dem kicker: "Ich bin schmerzfrei. Wenn es weiter so geht, will ich in drei Wochen wieder einsatzbereit sein."