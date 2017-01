Unbekannte haben offenbar in der Nacht zu Donnerstag den BMW von Fortuna-Profi Axel Bellinghausen aufgebrochen. Dabei legten die Täter laut einem Medienbericht den Innenraum in seine Einzelteile.

Der erst ein Jahr alte Luxuswagen wurde direkt vor der Haustür des 33-Jährigen geknackt, berichtete der "Express". Das Navigationssystem, das Lenkrad, das gesamte Armaturenbrett und die Airbags wurden herausgerissen und gestohlen. Bellinghausen war erst am Vortag aus dem Trainingslager auf Malta zurückgekehrt, seine Frau Silly schätzt den angerichteten Schaden auf 15.000 bis 20.000 Euro.

Der Fortuna-Profi könnte damit das erste Prominente-Opfer einer Bande sein, die derzeit in Ratingen und Düsseldorf ihr Unwesen treibt. In beiden Städten wurden in den vergangenen Tagen mehrere Autos der Marke BMW aufgebrochen. Auch hier hatten es die Täter auf ganz bestimmte Bauteile abgesehen. Sogar teure Autoradios ließen sie im Auto liegen.

Bellinghausen war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

(old)