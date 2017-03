Wie ist die Ausgangslage? Vor dem heutigen Gastspiel des TSV 1860 München beträgt Fortunas Vorsprung auf die Abstiegsplätze zehn Punkte. Mit einem weiteren Dreier dürfte der Klassenerhalt endgültig gesichert sein. Unter Druck stehen die Gäste, die nur einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf Platz 16 haben. Mit einem Sieg könnten sie bis auf zwei Zähler an die Fortuna heranrücken.

Wer ist in besserer Form? Einen klaren Favoriten gibt es nicht, die beiden Mannschaften sind absolut gleichwertig. Fortunas Coach Friedhelm Funkel sagt: "Ich messe 1860 München nicht am Tabellenstand, die Mannschaft ist viel besser." Die Münchner haben sich in der Rückrunde gegenüber der ersten Saisonhälfte gesteigert und in den ersten acht Spielen im neuen Jahr zwölf Punkte geholt. Betrachtet man die jüngsten sechs Partien, sind die beiden Kontrahenten fast gleichauf: Die Sechziger sammelten neun Punkte und kommen auf 7:7 Tore, die Fortunen holten acht Zähler bei 7:5 Toren.

Wer hat die besseren Torjäger? Hier gibt es keinen Unterschied zwischen beiden. Fortunas erfolgreichste Schützen heißen mit acht Treffern Rouwen Hennings und mit deren fünf Ihlas Bebou. Auf die gleiche Trefferzahl kommen in Reihen der Gäste der Ex-Fortune Michael Liendl und Ivica Olic.

Was sind die Stärken und Schwächen? Die schlechte Heimbilanz der Fortuna macht den Weiß-Blauen Mut. Denn Fortuna ist zwar die viertbeste Auswärtsmannschaft, auf eigenem Platz aber anfällig. Nur zwei Mannschaften sammelten daheim weniger Punkte als Fortuna (14): Karlsruhe (13) und Aue (12). Bei den Gästen ist es allerdings genau anders herum. Sie gehören daheim zu den stärksten Teams und holten dort schon 23 Zähler (nur fünf Mannschaften sind besser), sie waren auf fremden Plätzen aber bislang fast immer Punktelieferant und holten erst fünf Zähler. Nur Bielefeld ist mit dreien noch schlechter.

Wie verbrachten die Mannschaften die Länderspielpause? Fortunas Cheftrainer Funkel verzichtete auf ein Testspiel und gab seinen Schützlingen am Wochenende zwei Tage trainingsfrei. Ganz anders an der Grünwalder Straße: Dort sah "Löwen"-Trainer Vitor Pereira einen 2:0-Sieg seiner Elf gegen den (harmlosen) österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck.

Wer hat im direkten Vergleich die Nase vorn? Fortuna hatte in der Bundesliga meist das Nachsehen (vier Siege, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen), weist in der Zweiten Liga aber eine positive Bilanz auf (fünf Siege, vier Remis, vier Niederlagen). Auf eigenem Platz stehen drei Siegen zwei Niederlagen gegenüber, einmal gab es eine Punkteteilung. Beim jüngsten Heimspiel am sechsten Spieltag der Vorsaison gab es mit 3:0 den bislang höchsten Erfolg in den Duellen mit den Münchnern im Unterhaus (Tore: Ya Konan/2 und Bebou).

Welche Spieler fehlen? Fortuna hat alle Profis an Bord. Bei 1860 sind Kristzian Simon und Victor Andrade nach ihren Kreuzbandrissen wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt, für heute Abend aber noch kein Thema. Ebenfalls nicht dabei sind Angreifer Sascha Mölders und Mittelfeldspieler Nico Karger (beide im Aufbautraining) und Stürmer Karim Matmour (ausgemustert in die U21).

Wie lief das Hinspiel? Funkels Truppe feierte im Oktober in der Münchner Arena den ersten Auswärtssieg der Saison. Dank einer überragenden ersten Hälfte gewannen die Rot-Weißen mit 3:1 (3:0). Nach einem Flankenlauf von Axel Bellinghausen brachte Angreifer Hennings seine Mannschaft schon nach sechs Minuten in Führung. Bebou erhöhte nach einem Foul im Strafraum von Matmour an Robin Bormuth per Elfmeter auf 2:0 (25.). Marcel Sobottka brachte die Düsseldorfer mit einem herrlichen Linksschuss in den Winkel mit 3:0 in Führung (36.). In der zweiten Halbzeit war der überragende Michael Rensing im Gästetor nur per Elfmeter des Ex-Fortunen Liendl zu überwinden (80.). Kevin Akpoguma sah kurz darauf die Gelb-Rote Karte.

Quelle: RP