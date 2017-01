später lesen Einigung mit Spahic naht Walace-Wechsel zum HSV steht bevor FOTO: dpa, hpl hak FOTO: dpa, hpl hak Teilen

Der Wechsel des brasilianischen Nationalspielers Walace von Gremio Porto Alegre in die Fußball-Bundesliga zum Hamburger SV steht kurz bevor. Der 21 Jahre alte Olympiasieger von Rio 2016 wurde am Montag zur medizinischen Untersuchung in der Hansestadt erwartet.