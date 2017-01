später lesen Ligapokal in Frankreich Draxler trifft mit Paris auf Monaco Teilen

2017-01-25T23:08+0100 2017-01-25T23:08+0100

Julian Draxler und Kevin Trapp treffen mit Paris Saint-Germain im Finale des französischen Ligapokals auf AS Monaco. Die Monegassen gewannen das Halbfinal-Heimspiel gegen AS Nancy am Mittwochabend mit 1:0 (1:0) . Der Kolumbianer Falcao (45.+2 Minute) erzielte den entscheidenden Treffer für den Tabellenführer der ersten französischen Liga. Der Hauptstadtklub Saint Germain hatte sich am Dienstagabend in der Runde der besten Vier mit 4:1 beim Ligakonkurrenten Girondins Bordeaux durchgesetzt. Weltmeister Draxler ist derzeit verletzt und fehlte im Halbfinale.