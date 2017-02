später lesen Fußball in England Arsenal-Coach Wenger schreibt Titel noch nicht ab FOTO: dpa, ar hm lof FOTO: dpa, ar hm lof Teilen

Twittern





2017-02-09T13:37+0100 2017-02-09T13:37+0100

Trainer Arsène Wenger hat die Hoffnung auf den Gewinn der englischen Meisterschaft mit dem FC Arsenal in dieser Saison noch nicht aufgegeben. Obwohl die Gunners mit den deutschen Nationalspielern Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Premier League zwölf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Chelsea haben, gab sich Wenger am Donnerstag kämpferisch.