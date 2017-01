später lesen 0:1-Niederlage in Southampton Liverpool muss im Ligapokal um Finaleinzug bangen FOTO: rtr, mb Teilen

Teammanager Jürgen Klopp muss mit dem FC Liverpool um den Einzug in das Endspiel des englischen Ligapokals zittern. Der Vorjahresfinalist verlor das Halbfinal-Hinspiel beim Premier-League-Rivalen FC Southampton mit 0:1 (0:1). Das Rückspiel steigt am 25. Januar an der Anfield Road.