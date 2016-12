später lesen Wechsel nach Bremen Mertesacker hätte Gnabry gerne bei Arsenal behalten Teilen

Per Mertesacker war gegen einen Wechsel von Serge Gnabry zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. "Als Arsenal-Spieler hätte ich ihn mir hier gewünscht, das war mein vorrangiges Ziel", sagte der Kapitän des Londoner Clubs bei "Werder.TV" über seinen ehemaligen Mitspieler. "Das hat nicht geklappt. Dann habe ich mir gesagt, es ist schön, wenn es bei einem Verein klappt, den ich kenne und zu schätzen weiß." Über den Sommer-Transfer des Stürmers von Arsenal zu seinem Ex-Verein sagte Mertesacker weiter: "Werder kann sich glücklich schätzen, er will absolut Leistung zeigen." Abschließend grüßte der Weltmeister in einer Videobotschaft als "Kassenwart des Londoner Fanklubs Werder Bremen".