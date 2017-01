Nachdem "Usain aus Jamaika" angekündigt wurde, fragte die Moderatorin zunächst etwas erstaunt: "Da ist aber nicht Usain Bolt, oder?". Der Anrufer bestätigte daraufhin lachend: "Doch, hier spricht Usain Bolt."

A win that felt so good even @UsainBolt felt compelled to ring #MUTVHD ! #MUFC pic.twitter.com/5KDeJuLWI4

Der als ManUnited-Fan bekannte Bolt erklärte mit Blick auf den Sieg in der Premier League, den das Team erst durch zwei Tore in der Schlussphase perfekt gemacht hatte: "Sie sind zurückgekommen und haben Druck gemacht und sich durchgesetzt wie Manchester United." Es sei ein "großartiges Match" gewesen. "Ich bin sehr glücklich darüber."

Die Moderatorin und ihre Gäste im Studio schienen allerdings Schwierigkeiten zu haben, den jamaikanischen Akzent des Sprinters zu verstehen. Sie verzichteten jedenfalls darauf, Bolt in einen längeren Smalltalk zu verwickeln.

Come on lad of course it was me on @ManUtd TV just now