Spanien: Atlético Madrid vor Einzug ins Pokal-Viertelfinale

Atlético Madrid ist auf dem besten Weg ins Viertelfinale des spanischen Pokals. Das Team von Trainer Diego Simeone gewann am Dienstagabend das Achtelfinal-Hinspiel bei UD Las Palmas mit 2:0 (1:0). Koke brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, Top-Torjäger Antoine Griezmann stellte in der 51. Minute den Endstand her. Bei Las Palmas konnte auch der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng die Niederlage nicht verhindern. Im Rückspiel am kommenden Dienstag kann Atlético vor eigenem Publikum das Weiterkommen perfekt machen.