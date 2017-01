später lesen WM 2022 Britischer Arbeiter auf Baustelle in Katar gestorben FOTO: Entwurf: AS&P - Albert Speer & Partner GmbH Teilen

Ein 40 Jahre alter Arbeiter aus Großbritannien ist bei Bauarbeiten an einem Stadion für die Fußball-WM 2022 in Katar zu Tode gekommen. Das Unglück ereignete sich am Khalifa International Stadium, das auch Austragungsort der Leichtathletik-WM 2019 sein wird.