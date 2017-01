später lesen Australian Open Barthel qualifiziert sich für das Hauptfeld Teilen

Mona Barthel hat über die Qualifikation noch den Sprung in das Hauptfeld der Australian Open der Tennisprofis geschafft. Die Neumünsteranerin gewann am Samstag in der letzten Runde in Melbourne 6:4, 6:3 gegen die in der Ukraine geborene Belgierin Maryna Zanevska. Damit sind ab Montag jeweils sieben deutsche Herren und Damen beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison am Start. Gegen wen Barthel in der ersten Runde antreten muss, entscheidet sich erst nach dem Abschluss der Qualifikation.