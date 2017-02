später lesen NBA-Ikone Magic Johnson kehrt als Berater zu den LA Lakers zurück Teilen

Der frühere Basketball-Superstar Earvin "Magic" Johnson soll als Berater die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA wieder zurück in die Erfolgsspur bringen. "Jeder kennt meine Liebe für die Lakers", erklärte der langjährige Lakers-Profi am Donnerstag (Ortszeit). "Ich werde alles dafür tun, damit die Lakers wieder den etatmäßigen Platz unter den Top-Teams der NBA bekommen." Der 57-jährige Johnson soll Co-Eigentümerin und Präsidentin Jeanie Buss "in allen Basketball- und Wirtschaftsbereichen" zur Seite stehen. "Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, dass uns Magic mit seinem Know-how und seinem Können verstärkt und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit", wird Buss in einer Mitteilung zitiert.