2017-01-20T15:27+0100 2017-02-06T07:25+0100

Die New England Patriots haben den 51. Super Bowl gewonnen. Nach einem der größten Comebacks in der Sportgeschichte besiegten sie die Atlanta Falcons in der Verlängerung. Der denkwürdige Football-Abend in der Nachlese im Blog.