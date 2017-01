später lesen Rodeln Wendl/Arlt holen EM-Titel auf ihrer Heimbahn am Königssee Teilen

Die Lokalmatadoren Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) haben den Rodel-Weltcup in Königssee gewonnen und sich damit zum zweiten Mal den EM-Titel bei den Doppelsitzern gesichert. Das im Weltcup auf Platz zwei liegende Duo setzte sich auf seiner Heimbahn mit 0,07 Sekunden Vorsprung vor den Gesamtweltcup-Führenden Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) durch. Das deutsche Podium komplettierten die Winterberger Robin Geueke/David Gamm (+0,782 Sekunden). Die Olympiasieger Wendl/Arlt, die 2015 bei der EM in Sotschi/Russland triumphiert und im vergangenen Jahr in Altenberg Silber geholt hatten, lagen nach dem ersten Lauf noch hinter ihren Dauerrivalen aus Thüringen. Im zweiten Durchgang machten sie ihren Rückstand bei starkem Schneefall aber durch einen deutlich besseren Start wett.