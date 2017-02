später lesen Börse Dax kann 12.000-Punkte-Marke nicht halten FOTO: dpa, Fredrik Von Erichsen 2017-02-22T18:43+0100 2017-02-22T18:56+0100

Der Dax-Sprung über 12.000 Punkte konnte Anleger am Mittwoch nicht lange erfreuen – nach dem frühen Anstieg bis auf 12.031 Punkte ließ die Euphorie schnell nach. Am Ende behauptete der deutsche Leitindex ein bescheidenes Plus von 0,26 Prozent auf 11.998,59 Punkte.