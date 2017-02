Gleich zu Beginn der Gala wurde in Hollywood ein Zeichen gesetzt. Als beste Nebendarsteller wurden zwei Schwarze ausgezeichnet: Mahershala Ali und Viola Davis.

Mit dem Oscar für die beste männliche Nebenrolle ist der Afroamerikaner Mahershala Ali ausgezeichnet worden. Der 43-Jährige wurde in Hollywood für seine Rolle in "Moonlight" ausgezeichnet. In dem Drama spielt er einen Drogendealer mit großem Herzen.

Bei den Frauen wurde Viola Davis ausgezeichnet. Die 51-Jährige gewann für ihre Leistung in dem Drama "Fences" von Regisseur Denzel Washington, der auch in dem Film selbst die Hauptrolle spielt. Es ist der erste Oscar für Davis ("The Help") und der siebte Oscar für eine schwarze Nebendarstellerin. Das Drama "Fences" ist eine Theateradaption und erzählt von einem afroamerikanischen Paar in den USA der 1950er Jahre.

Fünf weitere schwarze Darsteller nominiert

FOTO: rtr, wy

FOTO: rtr, wy

Mit dieser Preisverleihung wurde gleich zu Beginn der Gala ein Zeichen gesetzt. Im vergangenen Jahr hatte die US-Filmakademie, welche die Preise vergibt, viel Kritik dafür geerntet, dass afroamerikanische Künstler leer ausgegangen waren. In diesem Jahr sind neben Ali noch fünf weitere schwarze Darsteller für Oscars nominiert.

"Moonlight", die Geschichte eines heranwachsenden homosexuellen Afroamerikaners, liegt auch im Rennen um den Hauptpreis für den besten Film. Das Drama konkurriert dort unter anderem gegen die Musical-Romanze "La La Land", den Science-Fiction-Film "Arrival" und die Familientragödie "Manchester by the Sea".

Botschaften für Donald Trump

Moderator Jimmy Kimmel hatte die Gala mit Sticheleien gegen US-Präsident Donald Trump eröffnet. Die Show werde von Zuschauern in mehr 225 Ländern verfolgt, "die uns jetzt hassen", sagte er.

An die Adresse der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert, die ebenfalls für einen Oscar nominiert ist, sagte der Komiker unter Anspielung auf Trumps Einreisepolitik, er sei froh, dass der US-Heimatschutz sie ins Land gelassen habe.

Zu erwarten ist, dass während der Gala noch weitere Botschaften an Trump ausgesendet werden. Die Branche ist fast unisono gegen den neuen Präsidenten positioniert. Der iranische Regisseur Asghar Farhadi hatte seine Teilnahme an der Gala aus Protest gegen Trumps Einreisepolitik abgesagt.

(juju/AFP/dpa)