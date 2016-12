später lesen Wien Musik als Bekenntnis: Cellist Heinrich Schiff ist tot Teilen

An einem Abend konnte er einen ganzen Wald absägen, trotzdem blieben die Bäume heil. Heinrich Schiff war ja kein Forstarbeiter, sondern Cellist. Doch gern griff er mit dem Bogen wie mit der Säge in die Vollen, er musizierte aus Leidenschaft, er liebte das Bekenntnishafte und Saftige. Jetzt ist dieser wunderbare Künstler im Alter von 65 Jahren nach langer Krankheit in einem Wiener Krankenhaus gestorben. Von Wolfram Goertz