Mit einer kämpferische Rede hat NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft beim außerordentlichen Parteitag in Düsseldorf für sich geworben. Sie will die SPD erneut mit dem Kernthema soziale Gerechtigkeit in eine Landtagswahl führen.

Bei dem Parteitag der NRW-SPD bewirbt sich die Landeschefin um Platz 1 der Landesliste für die Wahl am 14. Mai. Die SPD-Delegierten werden am Nachmittag darüber abstimmen.

Herzstück ihrer Politik bleibe das Programm "Kein Kind zurücklassen", sagte Kraft. Der Ertrag der Investitionen in eine vorbeugende Sozialpolitik werde sich aber vollständig erst in mehreren Jahren zeigen.

In ihrem Wahlprogramm, das am Mittag verabschiedet werden sollte, verspricht die SPD unter anderem weitgehend beitragsfreie Kindergärten. "Es ist nicht egal, wer regiert", sagte Kraft vor den rund 300 Delegierten. "Gebührenfreiheit gibt es nur mit der SPD. Das wollen nicht mal die Grünen."

Die SPD will 30 Wochenstunden Kernzeit in den Kitas staatlich finanzieren. Für darüber hinausgehende Stunden sollen die Gebühren künftig landesweit einheitlich sein, sagte Kraft unter dem Beifall des Parteitags. Außerdem halte die SPD am gebührenfreien Studium fest. "Wildwuchs in den Studiengängen" müsse aber eingedämmt werden, damit die Übergänge wirklich gelingen.

Kraft kritisiert in Interview Flüchtlingspolitik im Bund

Im Interview mit dem Spiegel wirft Kraft derweil der Bundesregierung Chaos in der Flüchtlingspolitik vor. "So kann man nicht arbeiten. Wir erwarten, dass die Kanzlerin das Flüchtlingsthema endlich zur Chefsache macht", sagte Kraft.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) könne bisher nicht erklären, wie er sich die sogenannten Ausreisezentren vorstelle, die der Bund einrichten wolle, kritisierte die Ministerpräsidentin. In zwei bestehenden Zentren in Bayern sollten eigentlich alle Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern aufgenommen werden, um sie direkt zurückführen zu können und die Verfahren zu beschleunigen: "Jetzt hören wir, dass dort nur Flüchtlinge, die in Bayern ankommen, untergebracht sind."

(lnw)