Tuning-Szene am "Car-Freitag" in NRW unterwegs

Die Treffen der Autotuningszene am sogenannten "Car-Freitag" sind nach Polizeiangaben in NRW weitgehend friedlich verlaufen. Auf der A57 bei Meerbusch ereignete sich jedoch ein Unfall, als zwei Lamborghini-Fahrer sich mutmaßlich ein illegales Autorennen lieferten.

Die Behörden hatten sich landesweit für Einsätze am Karfreitag gewappnet, vielfach wurde zusätzliches Personal bereitgehalten. Es gehe nicht darum, die Szene zu verteufeln, hatte ein Polizeisprecher in Oberhausen im Vorfeld betont. Aber diejenigen, die sich daneben benehmen, sollten zur Rechenschaft gezogen werden.

Aber auch in Oberhausen mussten die Beamten bis Freitagmittag nicht eingreifen. Friedlich blieb es aus Sicht der Polizei ebenfalls bei Treffen in Wuppertal, Dortmund und in Geldern im Kreis Kleve. In Düsseldorf kontrollierte die Polizei verstärkt tiefer gelegte Sportwagen. Laut einer Sprecherin kam es auch da nicht zu größeren Einsätzen.

FOTO: sg

FOTO: sg

In Meerbusch ereignete sich jedoch auf der A57 ein Unfall mit zwei Lamborghini. Die Polizei geht von einem illegalen Rennen aus. Beide Autos wurden sichergestellt und die Führerscheine der Fahrer eingezogen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Treffen schon am Donnerstag

In Paderborn hatten sich bereits am Donnerstagabend rund 400 Autofans mit ihren oftmals tiefer gelegten und leistungsstarken Fahrzeugen auf einem Parkplatz getroffen. Um Mitternacht seien sie aber wieder verschwunden, sagte ein Polizeisprecher. Zwischenfälle oder Einsätze habe es nicht gegeben. Vor zwei Jahren war das Treffen noch wegen Lärmbelästigung verboten worden.

Auch in Bochum, wo die Szene traditionell auf einem Parkplatz nahe der A40 zusammenkommt, sei alles ruhig geblieben, teilte die Polizei mit. Sie kontrollierte und zog nach eigenen Angaben vereinzelt Fahrzeuge mit übermäßig "frisierten" Veränderungen aus dem Verkehr. Die meisten hätten aber einfach nur ihre aufgemotzten Autos herzeigen wollen.

(skr)