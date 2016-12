Mein Düsseldorf: Blick hinter die Kulissen der Rheinoper

Während viele Menschen ihren Urlaub genießen, herrscht in den Kulturhäusern Hochbetrieb - davon konnten sich die Abonnenten unseres Instagram-Kontos "Mein Düsseldorf" überzeugen.

Daniel Senzek gab in dem sozialen Netzwerk eine Woche lang einen Einblick in seine besondere Arbeitswelt: Der 31-Jährige ist für das Online-Marketing in der Deutschen Oper am Rhein zuständig und entsprechend nah dran, wenn an der Heinrich-Heine-Allee geprobt wird oder eine Aufführung ansteht. Er zeigte auf seinen Fotos unter anderem, wie das Bühnenbild für den Weihnachtsklassiker "Hänsel und Gretel" aufgebaut, wie ein Tenor in der Maske für seinen Auftritt hergerichtet oder wie in der Modisterei an neuen Kostümteilen gearbeitet wird.

Den meisten Zuspruch von den Nutzern gab es aber für ein Bild, das außerhalb der Oper entstanden ist und knorrige Bäume vor der Pegeluhr an der Rheinuferpromenade zeigt. "Dass genau dieses Bild so gut ankommt, hat mich überrascht", sagt Senzek, der seit rund vier Jahren für die Rheinoper tätig ist. Auch in seiner Abteilung ist die kurze Weihnachtspause jetzt vorbei, die Vorbereitungen für die Ballettpremiere am 14. Januar ("B.30") laufen.

In dieser Woche zeigt unsere Redaktion bei "Mein Düsseldorf" ihre Lieblingsfotos aus diesem Jahr.

