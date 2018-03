Walker können parallel am 7. April beim Karl-Heinz-Hahn-Walk teilnehmen. Schlosslauf ist im Juni. Von Simona Meier

Drei große Laufveranstaltungen organisiert der Lauftreff Düsseldorf-Süd in diesem Frühjahr. Los geht es mit einer Doppel-Veranstaltung am Samstag, 7. April, die Läufer und Walker anspricht. Am 3. Juni startet dann der 10. Benrather Schlosslauf.

Wer seine guten Vorsätze vom Jahreswechsel in die Tat umsetzen will, hat dazu beim 36. Benrather Volkslauf Gelegenheit. Die beliebte Laufveranstaltung lockte im vergangenen Jahr 1285 Teilnehmer auf die Strecke - das ist Rekord. Nikki Johnstone vom ART Düsseldorf lief auf der Halbmarathon-Distanz den neuen Streckenrekord von 1:09:52.

"Auf unseren fünf, zehn und 21,1- Kilometer-Strecken können die Läufer auf den Waldwegen des Benrather und Hasseler Forstes und rund um den Unterbacher See ihre Leistung prüfen", versprechen die Organisatoren. Für die Teilnehmer des Metro-Group-Marathon Düsseldorf sei die Halbmarathonstrecke als Generalprobe bestens geeignet, heißt es von Seiten des Lauftreffs-Süd.

Am 7. April gehen aber diesmal wieder nicht nur Läufer auf die beliebte Strecke, sondern auch die Walker. Sie starten beim Karl-Heinz-Hahn-Walk. Auf den Waldwegen durch den Benrather und Hasseler Forst gilt es, die Natur zu genießen und dabei um persönliche Bestzeit zu kämpfen oder auch nur einfach, um Spaß zu haben.

Als Ereignis für die ganze Familie bietet der Benrather Volkslauf gleich mehrere Distanzen an. Start des 5 km-Laufs ist um 12.15 Uhr, der 10 km-Lauf beginnt um 13 Uhr, und die Läufer des Halbmarathons gehen um 14.30 Uhr auf die Strecke. Im Anschluss starten die Jüngsten beim 400 Meter Bambinilauf um 14.45 Uhr, gefolgt vom zwei Kilometer Schülerlauf um 15 Uhr.

Der Karl-Heinz-Hahn-Walk ist eine Veranstaltung der LVN-Walking Tour 2018. Bei diesem starten die Nordic-Walking- und Walking- Teilnehmer zu einem 7,5 Kilometer und 10 Kilometer Lauf um 10.30 Uhr. Start- und Zielpunkt ist bei allen Läufen das Vereinsheim an der Paulsmühlenstraße 118a. Voranmeldungen sind bis Mittwoch, 3. April, unter www.lt-duesseldorf-sued.de möglich. Nachanmeldungen werden für einen Aufpreis von drei Euro bis zu einer Stunde vor dem jeweiligen Start angenommen. Am 3. Juni ist dann der 10. Benrather Schlosslauf.

