Duisburg: Joachim Rumstadt zum Ehrenoffizier des Korps ernannt

80 Jahre besteht die Duisburger Prinzengarde in dieser Session. In den acht Jahrzehnten entwickelte sich die Garde mit ihren schmucken Uniformen zu einer der größten Karnevalsgesellschaften, die mit großem Einsatz den rheinischen Frohsinn verbreitet. Nur einmal im Jahr treffen sich Herren aus den verschiedensten Organisationen, aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Karneval im feinsten Outfit, um ein köstliches Mahl einzunehmen. Veranstaltungsort für das sogenannte Herrenessen ist der große Saal im Wyndham-Hotel "Duisburger Hof". Von Dieter Krüssmann

Es geht alles streng nach Protokoll zu, jedoch nicht militärisch. Helmut Kellermann, neugewählter Präsident, und Ehrenpräsident Eugen Hahn begrüßten viele Ehrenoffiziere der vergangenen Jahre, darunter Innenminister Ralf Jäger, Oberbürgermeister Sören Link, Weihbischof Franz Grave, Karl-Josef Laumann und Schauspieler "Schiffsarzt" Horst Naumann. Für den Duisburger Karneval waren HDK-Präsident Michael Jansen sowie der Stadtprinz Mark I. mit seinen beiden Hofmarschällen Benjamin Reher und Kai-Uwe Otto dabei. Die Stimmung untereinander war prächtig. Es gab vieles zu erzählen und auszutauschen.

Zunächst wurden drei Ehrenrittmeister in das Korps á la suite aufgenommen. Eugen Hahn bedankte sich bei Thomas Diederichs und Leonhard Trenz, sowie bei Henrik Manske, der aufgrund von anderen Verpflichtungen nicht anwesend sein konnte. Höhepunkt aber war die Ehrung von Joachim Rumstadt zum Ehrenoffizier der Garde. Rumstadt (Jahrgang 1965) ist Vorsitzender der Geschäftsführung der STEAG GmbH. Alexander Graf von Schwerin, Ehrengeneralmajor, hielt die Laudatio.

Es gab viel Interessantes und Privates über diesen Mann zu hören, obwohl er die meisten Informationen von Rumstadts Frau Sibylle erhalten hatte. Der "Neue" hatte schon immer Freude an Technik. Früher fuhr er Rennrad, heute gilt das Interesse mehr schnellen Autos. Seine Familie war immer mit dem Bergbau verbunden. Er spielt gerne Golf und liebt die Jägerei. Joachim Rumstadt bedankte sich für die Laudatio und freute sich, nun Mitglied der Prinzengarde zu sein. Die nächsten Veranstaltungen der Prinzengarde Duisburg: Am Samstag, 18.2. 18 Uhr findet das .... Opernhaus im Stadttheater mit vielen bekannten Stars aus dem Karneval statt. Zum Altweiberball wird am Donnerstag, den 23. Februar ab 20 Uhr in den "Duisburger Hof" eingeladen. Am Samstag, den 25.2. gibt es einen Kostümball zusammen mit der KG Rote Funken ab 19 Uhr ebenfalls im "Duisburger Hof". Kartenbestellungen unter Telefon 0203-44977364.

