Razzia in mehreren Häusern in Köln-Poll

Am frühen Donnerstagmorgen führte die Polizei in Köln-Poll eine Razzia in vier Wohnhäusern durch. Es ging um Einbruchsdiebstähle und andere Eigentumsdelikte. Die Beamten überprüften die Personalien der Bewohner. Hundertschaftkräfte und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Die Razzia in Köln lief seit etwa 6 Uhr, sagte Polizeisprecherin Helena Fischer unserer Redaktion. Überprüft wurden alle Wohnungen in einem Häuserkomplex aus vier Häusern am Poller Holzweg.

"Wir überprüfen die Wohnungen und nehmen die Personalien der Bewohner auf. Vorwiegend handelt es sich um Menschen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen", sagte Fischer. In dem Heim sind auch Flüchtlinge aus dem Irak und Syrien untergebracht, die jedoch nicht im Fokus der Ermittlungen stehen. Genaue Informationen über die Ergebnisse der Razzia lagen am Donnerstagmorgen noch nicht vor. Am Nachmittag will die Polizei eine erste Bilanz veröffentlichen.

Es wurden einige Personen angetroffen, die als Besucher in dem Wohnkomplex übernachtet hätten. Ihre Personalien wurden festgestellt. Die Zahl dieser Personen läge im einstelligen Bereich, sagte ein Sprecher der Polizei. Genauere Angaben lägen noch nicht vor. Zudem habe gegen eine Person ein Haftbefehl wegen eines ausstehenden Bußgeldes vorgelegen. Weil dieses dann entrichtet wurde, konnte die Person wieder entlassen werden.

Das Gelände war für die Ermittlungen abgesperrt. Ein Hubschrauber überwachte die Aktion aus der Luft. Von dort aus beobachtete die Besatzung, ob Bewohner flüchten. Auch Einsatzkräfte aus der Hundertschaft der Polizei waren im Einsatz.

